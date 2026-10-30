Kapadokya'da 3 kişiye mezar olmuştu: Olay öncesi ve sonrası çekilen görüntüler yaşanan değişimi gözler önüne serdi

Havadan kaydedilen görüntüler, Kapadokya’nın milyonlarca yılda oluşan doğal mirasının ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde yaşanan olay, bölgedeki doğal oluşumların korunması ve kaya yapılarının güvenliğinin önemini de gündeme getirdi.