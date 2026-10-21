Nevşehir’de refüje çarpan araç takla attı: Bir kişi öldü iki kişi yaralandı

Eşinin çırağıydı, atölyenin ustası oldu: Yüksek kiralara çözümü evin altında buldular

Nevşehir’de yaşayan Emel Pekşen, 10 yıldır mobilya sektöründe çalışan eşi Fatih Pekşen’e destek olmak amacıyla başladığı meslekte ustalaştı. Eşinin yanında çıraklık yaparak mobilya üretiminin inceliklerini öğrenen Pekşen, bugün kesimden montaja kadar birçok aşamada görev alıyor. Kadın bakış açısıyla özellikle mutfak tasarımlarına katkı sunan Pekşen, eşiyle birlikte evlerinin altındaki atölyede üretim yapıyor.