Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Eşinin çırağıydı, atölyenin ustası oldu: Yüksek kiralara çözümü evin altında buldular

Eşinin çırağıydı, atölyenin ustası oldu: Yüksek kiralara çözümü evin altında buldular

22:44, 20/10/2026, Salı
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Eşinin çırağıydı, atölyenin ustası oldu: Yüksek kiralara çözümü evin altında buldular

Nevşehir’de yaşayan Emel Pekşen, 10 yıldır mobilya sektöründe çalışan eşi Fatih Pekşen’e destek olmak amacıyla başladığı meslekte ustalaştı. Eşinin yanında çıraklık yaparak mobilya üretiminin inceliklerini öğrenen Pekşen, bugün kesimden montaja kadar birçok aşamada görev alıyor. Kadın bakış açısıyla özellikle mutfak tasarımlarına katkı sunan Pekşen, eşiyle birlikte evlerinin altındaki atölyede üretim yapıyor.

Nevşehir’in Sulusaray beldesinde yaşayan Emel ve Fatih Pekşen çifti, evlerinin altında kurdukları küçük atölyede mobilya üretimi yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır mobilyacılık yapan Fatih Pekşen ile birlikte kendi işlerini kurmaya karar veren çift, sanayi sitesindeki yüksek kiralar nedeniyle evlerinin altını atölyeye dönüştürdü. Yaklaşık 6 yıldır burada üretim yapan çift, el ele vererek işlerini sürdürürken Emel Pekşen de eşinin en büyük destekçisi oldu.


Nevşehir’in Sulusaray beldesinde yaşayan Emel ve Fatih Pekşen çifti, evlerinin altında kurdukları küçük atölyede mobilya üretimi yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır mobilyacılık yapan Fatih Pekşen ile birlikte kendi işlerini kurmaya karar veren çift, sanayi sitesindeki yüksek kiralar nedeniyle evlerinin altını atölyeye dönüştürdü. Yaklaşık 6 yıldır burada üretim yapan çift, el ele vererek işlerini sürdürürken Emel Pekşen de eşinin en büyük destekçisi oldu.

Eşinin yanında çıraklıktan ustalığa


Eşiyle birlikte çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Emel Pekşen; Fatih Pekşen’in iş yeri açma konusunda başlangıçta bazı endişeler yaşadığını söyledi. Eşine her şartta destek olacağını belirttiğini ifade eden Pekşen, birlikte çıktıkları yolda birçok zorluğun üstesinden geldiklerini dile getirdi. İlk başlarda eşinin yanında çıraklık yaptığını anlatan Pekşen, zamanla mobilya üretiminin birçok aşamasını öğrendiğini belirtti.

Eşinin yanında çıraklıktan ustalığaEşiyle birlikte çalışmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Emel Pekşen; Fatih Pekşen’in iş yeri açma konusunda başlangıçta bazı endişeler yaşadığını söyledi. Eşine her şartta destek olacağını belirttiğini ifade eden Pekşen, birlikte çıktıkları yolda birçok zorluğun üstesinden geldiklerini dile getirdi. İlk başlarda eşinin yanında çıraklık yaptığını anlatan Pekşen, zamanla mobilya üretiminin birçok aşamasını öğrendiğini belirtti.

Kesim, bantlama, menteşe işlemleri ve montaj gibi işlerde kendisini geliştiren Pekşen, gerektiğinde makine kullanarak üretimin farklı aşamalarında görev alıyor. Yapamayacağını düşündüğü işleri zamanla öğrendiğini ifade eden Emel Pekşen; "Eşim bana işi öğretiyor. Ben de onun yanında çıraklığını yapıyorum. Kesimden bantlamaya, menteşe işlemlerinden montaja kadar elimden gelen her işi yapıyorum. Makine de kullanıyorum. 5-6 yıldır yapamadığım birçok şeyi öğrendim. Yapamam sandığım işleri bile yapabiliyorum. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyormuş" dedi.

Kesim, bantlama, menteşe işlemleri ve montaj gibi işlerde kendisini geliştiren Pekşen, gerektiğinde makine kullanarak üretimin farklı aşamalarında görev alıyor. Yapamayacağını düşündüğü işleri zamanla öğrendiğini ifade eden Emel Pekşen; "Eşim bana işi öğretiyor. Ben de onun yanında çıraklığını yapıyorum. Kesimden bantlamaya, menteşe işlemlerinden montaja kadar elimden gelen her işi yapıyorum. Makine de kullanıyorum. 5-6 yıldır yapamadığım birçok şeyi öğrendim. Yapamam sandığım işleri bile yapabiliyorum. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyormuş" dedi.

Mobilyaya kadın gözüyle dokunuş


Üretimin yanı sıra montaj çalışmalarına da katılan Emel Pekşen, işlerinde temiz ve titiz çalışmaya önem verdiğini söyledi. Özellikle mutfak projelerinde kadın bakış açısının önemli olduğunu belirten Pekşen, müşterilerine kullanım kolaylığı sağlayacak öneriler sunduğunu dile getirdi. Montaj sırasında ayrıntılara dikkat ettiğini ifade eden Pekşen; "Bir kadın gözüyle bakıyorum. İşimizi temiz ve düzgün bırakmak için çabalıyorum. Müşterilerimiz beni görünce mutlu oluyor. Özellikle mutfaklarda nerede neyin daha kullanışlı olabileceği konusunda fikir verebiliyorum. Kadın olarak mutfağın kullanımını düşünerek önerilerde bulunuyorum. Bunun müşterilerimize de faydası oluyor" diye konuştu.

Mobilyaya kadın gözüyle dokunuşÜretimin yanı sıra montaj çalışmalarına da katılan Emel Pekşen, işlerinde temiz ve titiz çalışmaya önem verdiğini söyledi. Özellikle mutfak projelerinde kadın bakış açısının önemli olduğunu belirten Pekşen, müşterilerine kullanım kolaylığı sağlayacak öneriler sunduğunu dile getirdi. Montaj sırasında ayrıntılara dikkat ettiğini ifade eden Pekşen; "Bir kadın gözüyle bakıyorum. İşimizi temiz ve düzgün bırakmak için çabalıyorum. Müşterilerimiz beni görünce mutlu oluyor. Özellikle mutfaklarda nerede neyin daha kullanışlı olabileceği konusunda fikir verebiliyorum. Kadın olarak mutfağın kullanımını düşünerek önerilerde bulunuyorum. Bunun müşterilerimize de faydası oluyor" diye konuştu.

"Eşimin hem hayat hem iş arkadaşıyım"


Mesleğin zor ve yorucu olmasına rağmen severek çalıştığını belirten Emel Pekşen, eşiyle aynı işi yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eşinin de kendisine destek olduğunu ifade eden Pekşen, birlikte çalışarak işlerini sürdürdüklerini kaydetti. Eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte kendisini geliştirdiğini anlatan Pekşen; "Meslek biraz zor ve yorucu ama çok güzel. Eşime destek olduğum için benim açımdan daha da anlamlı. Birlikte çalışıyoruz, o bana öğretiyor, ben de öğrendiklerimi uyguluyorum. Altı yıldır el ele vererek işimizi sürdürüyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. İnsanın inanıp emek vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Eşimin hem hayat hem iş arkadaşıyım"Mesleğin zor ve yorucu olmasına rağmen severek çalıştığını belirten Emel Pekşen, eşiyle aynı işi yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eşinin de kendisine destek olduğunu ifade eden Pekşen, birlikte çalışarak işlerini sürdürdüklerini kaydetti. Eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte kendisini geliştirdiğini anlatan Pekşen; "Meslek biraz zor ve yorucu ama çok güzel. Eşime destek olduğum için benim açımdan daha da anlamlı. Birlikte çalışıyoruz, o bana öğretiyor, ben de öğrendiklerimi uyguluyorum. Altı yıldır el ele vererek işimizi sürdürüyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. İnsanın inanıp emek vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Nevşehir’in Sulusaray beldesindeki küçük atölyelerinde birlikte üretim yapan Emel ve Fatih Pekşen çifti, hayat arkadaşlıklarını iş ortaklığıyla da güçlendirerek mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Mobilya ustası Fatih Pekşen’de "Daha önce yaklaşık 10 yıl mobilya işinde çalıştım. Daha sonra kendi dükkanımızı açma fikri oluştu. Eşim ile birlikte karar verdik. Önce sanayi sitesine açmayı düşündük fakat kiralar yüksek olduğu için evimizin altında küçük bir atölye kurduk. Eşimle birlikte 6 yıldır burada çalışıyoruz" dedi.


Nevşehir’in Sulusaray beldesindeki küçük atölyelerinde birlikte üretim yapan Emel ve Fatih Pekşen çifti, hayat arkadaşlıklarını iş ortaklığıyla da güçlendirerek mobilya sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Mobilya ustası Fatih Pekşen’de "Daha önce yaklaşık 10 yıl mobilya işinde çalıştım. Daha sonra kendi dükkanımızı açma fikri oluştu. Eşim ile birlikte karar verdik. Önce sanayi sitesine açmayı düşündük fakat kiralar yüksek olduğu için evimizin altında küçük bir atölye kurduk. Eşimle birlikte 6 yıldır burada çalışıyoruz" dedi.
Başlıklar :NevşehirMobilyacıÇırakKadın
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026