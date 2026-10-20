Eşinin çırağıydı, atölyenin ustası oldu: Yüksek kiralara çözümü evin altında buldular

"Eşimin hem hayat hem iş arkadaşıyım"





Mesleğin zor ve yorucu olmasına rağmen severek çalıştığını belirten Emel Pekşen, eşiyle aynı işi yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Eşinin de kendisine destek olduğunu ifade eden Pekşen, birlikte çalışarak işlerini sürdürdüklerini kaydetti. Eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte kendisini geliştirdiğini anlatan Pekşen; "Meslek biraz zor ve yorucu ama çok güzel. Eşime destek olduğum için benim açımdan daha da anlamlı. Birlikte çalışıyoruz, o bana öğretiyor, ben de öğrendiklerimi uyguluyorum. Altı yıldır el ele vererek işimizi sürdürüyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. İnsanın inanıp emek vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.