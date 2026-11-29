Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde bisikletle kız çocuklarını takip edip taciz ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.
Şüphelinin aynı suçtan kaydının bulunduğu da ortaya çıktı.
T.T. gözaltına alındı
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve konuya ilişkin şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarının şüphelisi tespit edildi.
Çalışmaların sonunda, daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen T.T. (28) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan T.T.'nin temmuz ayında bir kızı taciz ettiği ve kızın babası tarafından dövüldüğü anlar da kamera kaydına yansımıştı.
Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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