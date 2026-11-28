Bir ikamete operasyon düzenlenen İstanbul
Fatih'te sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Adreste yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Evde gerçekleştirilen aramalarda sahte 196 pasaport ve 30 kimliğin yanı sıra 83 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
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