Cumhurbaşkanı Erdoğan hocası Kemal Efendi'yi Hakk'a uğurladı: Tevazu timsaliydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı, “Kasımpaşalı Kemal Efendi” olarak tanınan Kurrâ Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Kendisi tevazu timsaliydi" ifadelerini kullandı.