Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.
Kaymakamlığın açıklamasına göre güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İki köyde 21 göçmen tespit edildi
Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy köyünde Cezayir uyruklu 2 düzensiz göçmeni, Saçlımüsellim köyünde ise Etiyopya, Afganistan, Nepal ve Fas uyruklu 19 düzensiz göçmeni tespit etti.
İşlemlerinin ardından yabancı uyruklular Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.