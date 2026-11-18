İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik 11-16 Kasım tarihleri arasında 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 706.55 gram skunk, 29.58 gram esrar, 34.12 gram metamfetamin, 28 uyuşturucu hap, 0.94 gram Hint keneviri tohumu ve 3 saksı içerisinde dikili Hint keneviri, 4 hassas terazi, 2 blender ve 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 uyuşturucu madde içme aparatı, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda iklimlendirme materyali, zirai ilaç ve zirai gübre ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 avro, 170 Dolar ve 79 bin 460 TL ele geçirildi.

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