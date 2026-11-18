Muğla'nın Datça ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aramalarda metamfetamin ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre operasyon, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtilen metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K. ve Ö.K., emniyetteki işlemleri tamamlanınca adli makamlara sevk edildi.
2 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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