Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 32 göçmenin yakalandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Geçiş bilgisi üzerine çalışma başlatıldı

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçmeler mevkisinden 11 Kasım'da deniz yoluyla düzensiz göçmen geçişi yapılacağı bilgisini alınca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bölgedeki kontrollerde bir grup kaçağın ormanlık alanda beklediği tespit edildi.

Lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı

Denizden gelen lastik botun 12 Kasım'da kıyıya yanaşarak ormanlık alandaki göçmenleri aldığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Düzenlenen operasyonla durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

Reklam Reklam

Bot vinç yardımıyla denize indirildi

Ekiplerin araştırmasında göçmenlerden bir kısmının kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirildiği belirlendi. Lastik bot, Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinç yardımıyla alınarak İçmeler çekek alanından denize indirildi. Organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin TL ödeme yaptığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli

Soruşturma kapsamında göçmenleri Bodrum'a getirdiği, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı tespit edilen toplam 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.