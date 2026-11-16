16/11/2026, Pazartesi15:58
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu16 Kasım 2026 15:45 PazartesiSON DAKİKA
Şimdi paraya para demiyor: Kırmızı altının gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyor16 Kasım 2026 15:30 PazartesiSON DAKİKA
Galatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti: İşte yeni adres16 Kasım 2026 15:26 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31, organizasyon ve katılım açısından en başarılı COP olarak kayıtlara geçti16 Kasım 2026 15:02 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm gençlerine aynı nazarla bakıyoruz16 Kasım 2026 14:57 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtuŞimdi paraya para demiyor: Kırmızı altının gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyorGalatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti: İşte yeni adresCumhurbaşkanı Erdoğan: COP31, organizasyon ve katılım açısından en başarılı COP olarak kayıtlara geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin tüm gençlerine aynı nazarla bakıyoruz

Bodrum'da göçmen organizasyonunun 10 şüphelisi adliyeye sevk edildi

14:33, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Arşiv

Bodrum'da düzensiz göçmen geçişine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda lastik botta 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalanmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 32 göçmenin yakalandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Geçiş bilgisi üzerine çalışma başlatıldı

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçmeler mevkisinden 11 Kasım'da deniz yoluyla düzensiz göçmen geçişi yapılacağı bilgisini alınca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bölgedeki kontrollerde bir grup kaçağın ormanlık alanda beklediği tespit edildi.

Lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı

Denizden gelen lastik botun 12 Kasım'da kıyıya yanaşarak ormanlık alandaki göçmenleri aldığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Düzenlenen operasyonla durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

Bot vinç yardımıyla denize indirildi

Ekiplerin araştırmasında göçmenlerden bir kısmının kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirildiği belirlendi. Lastik bot, Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinç yardımıyla alınarak İçmeler çekek alanından denize indirildi. Organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin TL ödeme yaptığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli

Soruşturma kapsamında göçmenleri Bodrum'a getirdiği, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı tespit edilen toplam 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Başlıklar :bodrumgöçmen kaçakçılığımuğlasahil güvenlik komutanlığı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bodrum'da göçmen organizasyonunun 10 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Arşiv
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet