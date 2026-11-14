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TIR'da 558,6 milyon liralık kaçak ticari eşya ele geçirildi

09:40, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
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DHA

Ticaret Bakanlığı, Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda rutin kontroller sırasında şüpheli bulunan bir TIR'da yapılan aramada 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda rutin kontroller sırasında şüpheli bulunan bir TIR'da 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarını etkin ve kararlı biçimde sürdürüyor.

Şüpheli TIR takibe alındı

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Edirne-Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndaki rutin saha kontrolleri sırasında şüpheli hareketleri tespit ettikleri bir TIR aracını takibe aldı. Araçta yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ülkeye sokulmak istenen çok sayıda kaçak ticari eşya bulunduğu belirlendi.

DHA

193 Bin 31 adet elektronik sigara ele geçirildi

Aramalarda 193 bin 31 adet elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 adet sigara filtresi, 4 bin 700 adet cep telefonu, 8 bin 233 adet ilaç ile 11 bin 263 adet gözlük ve aksesuarı bulundu. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin TL olduğu tespit edildi.

Açıklamada sürece ilişkin olarak "Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi.

DHA

Mücadele aralıksız sürecek

Bakanlık, ülkenin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin Gümrükler Muhafaza teşkilatının çalışmalarıyla aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi: "Özellikle gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir"

DHA
Başlıklar :hamzabeyli gümrük kapısıticaret bakanlığıedirnekaçakçılıkla mücadele
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TIR'da 558,6 milyon liralık kaçak ticari eşya ele geçirildi
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