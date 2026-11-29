Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ülkesinin Karadeniz’de tahıl ticaretinin sürmesi için ateşkes teklifi hazırladığını bildirdi. Teklifin, Rusya’ya iletilmek üzere Avrupalı müttefik devletlere sunulduğunu belirten Sybiha, Rusya’nın cevabını beklediklerini bildirdi. Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’da giriştiği işgal harekatıyla başlayan savaş, son dört yıldır ikinci kez tahıl krizine sebep oluyor. Karadeniz’de iki tarafın karşılıklı saldırıları ve ticari gemileri hedef alması nedeniyle tahıl ticaretinin son 16 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirilmişti. Avrupa’nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna’nın en önemli gelir kalemlerinin başında tahıl ticareti geliyor.

TÜRKİYE VE HİNDİSTAN’A TEŞEKKÜR

Konuya dair dün bir açıklama yapan Sybiha, Kiev yönetiminin Karadeniz’de tahıl ticaretinin sürmesi için hazırladığı ateşkes teklifini Avrupalı müttefiklere ilettiğini bildirdi. Açıklamasında, Ukrayna’nın Karadeniz’de ateşkes uygulamaya hazır olduğunu dile getiren Sybiha, teklifi sunduklarını ve Rusya’nın vereceği cevabı beklediklerini sözlerine ekledi. Sybiha, Türkiye ve Hindistan’ın Karadeniz’deki gerilimin düşürülmesi için yoğun mesai sarf ettiğine dikkat çektiği açıklamasında, iki ülkeye çabaları için minnettar olduklarını aktardı.

MOSKOVA’NIN ŞARTI VAR

Açıklamasında, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes için süren temaslara da değinen Sybiha, Moskova yönetiminin daha önce kendilerine Karadeniz’de bir ateşkes için Rusya’ya ait enerji ve petrol tesislerini hedef alan saldırıları durdurmalarını şart koştuklarını dile getirdi. Sybiha, Kiev açısından bu şartın ancak daha geniş kapsamlı bir ateşkes içinde değerlendirilebileceğini ifade ederek, sundukları teklifte bu şarta cevap vermediklerini kaydetti.

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KARŞILIKLI SALDIRILAR

Öte yandan, uluslararası güçlerin savaşı bitirme çabalarına rağmen Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın enerji, yakıt ve ulaşım tesislerine saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrinde bir trafo merkezi ile Odessa bölgesinde yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Saldırılarda ayrıca Dnipropetrovsk, Jitomir ve Harkiv bölgelerinde askeri yüklerin taşınmasında kullanılan 4 lokomotif hedef alındı." ifadesi kullanıldı. Ukrayna ordusu ise insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya’nın başkenti Moskova çevresini hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesine 462 insansız hava aracının (İHA) yönlendirildiğini ve kente yaklaşan 123 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Meloni’den Zelenski’ye fırça

Ukrayna yönetiminin geçtiğimiz hafta Libya’nın doğusundaki Bingazi’de demirli bir Rus gemisine insansız deniz aracıyla (İDA) düzenlenen saldırıyı üstlenmesi, İtalya’yı kızdırdı. İtalya Başbakanı Georgia Meloni, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Meloni’nin Ukrayna’ya desteğini teyit ettiğini ancak bu desteğin İtalya ve bölgenin güvenliğini tehdit edecek girişimlere göz yumması anlamına gelemeyeceğini söylediği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Meloni’nin Bingazi’deki saldırının savaşı Akdeniz’e yayma riski taşıdığını Zelenski’ye söylediği kaydedildi.

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