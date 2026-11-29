Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 50’den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Al Sharq Forum 2026’nın açılışında konuştu. Uluslararası sistemin köklü bir dönüşüm geçirdiğini ve küresel ağırlık merkezinin Doğu’ya kaydığını belirten Fidan, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını temsil eden Müslüman ülkelerin bu süreçte belirleyici olması gerektiğini söyledi. Fidan, “Bugün yapacağımız seçimler, Müslüman dünyanın geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır. On yıllarca, kaderimiz başka yerlerde alınan kararlara büyük ölçüde bağlıydı” dedi.

KADERİMİZİ KENDİMİZ BELİRLEMELİYİZ

İslam dünyasının kendi kaderini belirlemek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu ifade eden Fidan, hareketsiz kalınması halinde başkalarının söz sahibi olacağını dile getirdi. Fidan, Birleşmiş Milletler’den sonra en büyük uluslararası kuruluş olan 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dayanışma içinde hareket etmesi halinde daha adil bir dünyanın inşasına katkıda bulunabileceğini belirtti. Küresel krizlerin artık sınır tanımadığını kaydeden Fidan, güvenlik ve refah için mevcut kapasitelerin birleştirilmesi ve ortak politikalar izlenmesi gerektiğini vurguladı.

MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEYECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgesel sahiplenmeyi dış politikasının mihenk taşı haline getirdiğine dikkat çeken Fidan, Mekke Savunma İttifakı ile Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu Bölgesel Dörtlü (R4) platformunu örnek gösterdi. İslamabad’da gerçekleştirilen toplantıyı hatırlatan Fidan, Mekke İttifakı’nın kurumsal kapasitesi güçlendikçe diğer bölge ülkelerinin katılımıyla daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağını vurguladı.

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DAHA ADİL BİR DÜZEN

Bölgesel mekanizmaların daha istikrarlı ve dengeli bir uluslararası düzenin kurulmasında hayati öneme sahip olduğunu belirten Fidan, hedefin yalnızca mevcut sistemde daha fazla söz sahibi olmak değil, adalet ve meşruiyete dayalı daha kapsayıcı bir sistem oluşturmak olduğunu söyledi.

Filistin ahlaki pusulamız

Müslüman dünyasının insanlığın ortak vicdanını yaralayan konularda tek ses olması gerektiğini vurgulayan Fidan, “Bizim için, örneğin Filistin en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir. Gazze’deki soykırıma ve Batı Şeria’daki yerleşimci terörüne karşı durduk” dedi. İnsani yardımların ulaştırılması, Gazze’nin yeniden inşası ve Filistin davasının savunulmasında öncülük edilmesi gerektiğini belirten Fidan, kalıcı barışın ancak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğu iki devletli çözümle mümkün olacağını ifade etti.

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