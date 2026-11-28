İktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Genel Sekreteri Sanchez, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ve sol görüşlü İspanyol siyasetçi, eski Barselona Belediye Başkanı ve Sumar ittifakıyla bağlantılı Ada Colau ile karşı karşıya geldi. Göç, konut krizi ve dış politikanın ele alındığı tartışmada Gazze’deki gelişmeler de öne çıktı. Sanchez, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken PP yönetimindeki Madrid Bölge Hükümeti’nin İsrail hükümetine onur madalyası vermesini eleştirdi. Sanchez, rakiplerini “hiçbir insani duyguya sahip olmamakla” suçlayarak, “Bu utanç verici” dedi.

Katliam değil soykırım

PP lideri Feijoo’nun İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “katliam” olarak nitelendirmesine de müdahale eden Sanchez, bunun bir katliam değil, “soykırım” olduğunu söyledi. İspanya’nın “gericilik ile ilerlemecilik” arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu savunan Sanchez, PP ve Vox’un, İsrail ve Siyonistler tarafından desteklenen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin siyaset anlayışını İspanya’ya taşımak istediğini ileri sürdü. Sanchez, partisinin hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarının yarattığı baskıya rağmen hükümetinin ekonomik performansını savundu ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası izleyeceklerini söyledi. Program sonrası yapılan değerlendirmeler Sanchez'in rakiplerine karşı üstünlük kurduğu şeklinde oldu.

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