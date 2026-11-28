Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa’ya yönelik hibrit faaliyetleri artarken, sabotaj saldırıları, istihbarat operasyonları, siber saldırılar ve kritik altyapıya yönelik keşif faaliyetleri Moskova’nın Avrupa üzerindeki baskı araçları haline geliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IISS) Kasım ayında yayınlanan raporuna göre Rusya’nın operasyonları özellikle Ukrayna’ya askeri ve lojistik destek sağlayan ülkelerin ulaşım, enerji ve savunma sanayisi altyapılarını hedef alıyor. IISS'in yayınladığı haritada, Baltık ülkeleri, Almanya ve Polonya hibrit saldırıların yoğunlaştığı bölgeler olarak öne çıkıyor. Raporda, Ocak 2022-Eylül 2026 döneminde Avrupa genelinde kaydedilen Rusya bağlantılı operasyonların yöntem ve hedef bakımından çeşitlendiğine dikkat çekiliyor. Son 12 aylık dönemde keşif faaliyetleri azalırken sabotaj girişimlerinin artması, daha önce gerçekleştirilen keşiflerin sonraki saldırılara zemin hazırlamış olabileceğine işaret ediyor. Ancak tek tek olaylar arasında doğrudan bağlantı kurmak için yeterli açık kaynaklı kanıt bulunmuyor.

Üç büyük saldırı dalgası

Rapora göre Rusya’nın Avrupa’daki operasyonları belirli dönemlerde yoğunlaşıyor. İlk büyük dalga, Kasım 2024-Mart 2025 arasında gerçekleşti. Bu dönemde kaydedilen 55 olayın yüzde 51’i Almanya’da yaşandı ve özellikle savunma sanayisi altyapısına yönelik keşif faaliyetleri öne çıktı. Eylül-Aralık 2025 dönemindeki ikinci dalgada 61 olay kaydedildi. Saldırıların yüzde 36’sının hedefi Polonya oldu. Özellikle ulaşım ve lojistik ağları ön plana çıktı. Ağustos-Eylül 2026 dönemindeki son dalgada ise 25 olay yaşandı. Bunların yüzde 24’ü Polonya’da, yüzde 20’si Almanya’da, yüzde 20’si ise Baltık ülkelerinde gerçekleşti.

En fazla hedef alınan sektörler

Ekim 2025-Eylül 2026 dönemindeki olayların yarısından fazlası üç sektörde yoğunlaştı: askeri-sanayi altyapısı yüzde 28, ulaşım yüzde 22 ve enerji yüzde 7. Bu tablo, Rusya’nın özellikle Ukrayna’ya silah, mühimmat ve lojistik destek sağlayan altyapıyı baskı altına almayı amaçladığı değerlendirmesini güçlendiriyor. Demir yolları, enerji tesisleri, savunma üretim merkezleri ve lojistik hatlar başlıca risk alanları olarak öne çıkıyor. Polonya ve Almanya, Şubat 2022’den bu yana sabotaj faaliyetlerinin en sık görüldüğü ülkeler oldu. Baltık ülkelerinde ise son 12 ayda 18 olay kaydedildi. Bunların önemli bölümünü kundaklama, araçsallaştırılmış göç ve hava sahası ihlalleri oluşturdu.

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İskandinavya'da üç farklı yöntem

İskandinav ülkelerinde farklı bir tablo görülüyor. Finlandiya, İsveç ve Norveç başta olmak üzere bölgede insansız hava araçlarıyla keşif, denizaltı kablolarına zarar verme ve sınır güvenliğine yönelik provokasyonlar dikkat çekiyor. Ancak bu ülkelerde Eylül 2026'ya kadarki son 12 ayda yalnızca üç olay kaydedildi.

Sabotajlarda yeni yöntemler ve vekil ağlar

Rapora göre Rusya bağlantılı operasyonlarda üç farklı aktör grubu öne çıkıyor: Basit sabotaj ve kundaklama eylemlerinde kullanılan düşük profilli kişiler, daha karmaşık saldırılar gerçekleştirebilen yarı eğitimli vekiller ve yüksek öncelikli hedeflere yönelik operasyonları yürüten Rus istihbarat mensupları. Son bir yılda kundaklama olayları 7’den 14’e, el yapımı patlayıcı düzeneklerle bağlantılı olaylar ise 4’ten 11’e yükseldi. Bu artış, saldırı yöntemlerinin daha karmaşık hale geldiğine ilişkin endişeleri artırıyor. İnternet üzerinden para karşılığı görevlendirilen kişilerin, çoğu zaman operasyonun gerçek amacı ve arkasındaki ağ hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu belirtiliyor. Raporda Fransa’da toplumsal ve dini gerilimleri körüklemeye yönelik provokasyonlar, Polonya ve Baltık ülkelerinde sınır güvenliğini hedef alan faaliyetler de Rusya’nın hibrit savaşının parçaları olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna'ya desteği zayıflatmak istiyor

IISS, Rusya’nın temel hedeflerinden birinin Avrupa’da güvenlik kaygılarını artırmak, toplumsal ayrışmaları derinleştirmek ve Ukrayna’ya verilen desteği siyasi açıdan maliyetli hale getirmek olduğunu değerlendiriyor. Bununla birlikte, sabotajların şu ana kadar Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları kayda değer ölçüde azaltmadığı ve Avrupa hükümetlerini destek politikalarından vazgeçirmediği belirtiliyor. Rapora göre Rusya’nın Avrupa’daki operasyonel kapasitesi, çok sayıda istihbarat mensubunun sınır dışı edilmesine ve güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen varlığını koruyor. Avrupa açısından en büyük risk ise saldırı sayısındaki artıştan ziyade, demiryolu veya enerji altyapısına yönelik tek bir sabotajın can kaybına ya da uzun süreli kesintilere yol açması.

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