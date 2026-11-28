Karadeniz’de Rus donanmasını hedef alan Ukrayna, operasyon sahasını Akdeniz’e genişletti. Libya’nın doğusundaki Bingazi Limanı açıklarında iki Rus gemisine insansız deniz araçlarıyla düzenlenen saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de doğruladı. Ancak saldırının kendisi kadar Ukrayna’nın Libya kıyılarındaki Rus gemilerinin konumunu ve hareketlerini nasıl tespit ettiği de tartışılıyor. Yunanistan ile Ukrayna arasında savunma sanayii alanında geliştirilen iş birliği, Atina’nın Kiev’e istihbarat desteği sağlamış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

ATİNA-KİEV HATTI MERCEK ALTINDA

Hedef alınan gemilerin sivil ticari gemiler olması, saldırı öncesinde istihbarat çalışması yürütülmüş olabileceği değerlendirmelerine yol açtı. Kiev’in Akdeniz’deki muhtemel istihbarat kaynaklarına ilişkin üç ihtimal üzerinde duruluyor. Atina ile Kiev arasında Yunan tersanelerinde insansız deniz araçlarının ortak üretimine yönelik anlaşma bulunuyor. Savunma sanayii alanındaki bu iş birliğinin istihbarat paylaşımına da uzanmış olabileceği değerlendiriliyor.Yunanistan’ın Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı Gölge Filo’ya katkı sağlayan ülkeler arasında gösterilmesi de dikkat çekiyor.

LEFKADA’DAKİ SİDA OLAYI

Atina, Rusya’ya tanker satışı nedeniyle daha önce AB içinde eleştirilmişti. Öte yandan 7 Mayıs’ta Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki Lefkada Adası’nda balıkçılar tarafından bir kıyı mağarasında Ukrayna’ya ait SİDA bulunması, Kiev’in bölgedeki faaliyetlerini gündeme taşımıştı. Olay, Yunan medyasında iki ülke arasındaki koordinasyon ve güvenlik zafiyeti tartışmalarına neden olmuştu.

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İNGİLİZ ÜSLERİNDEN TAKİP İHTİMALİ

Bir diğer ihtimal ise İngiltere. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Kiev’e askeri ve istihbari destek veren Londra’nın, GKRY’deki iki askeri üssü üzerinden Akdeniz’deki gemi hareketlerini takip etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Üçüncü ihtimal ise AB’nin Mart 2020’de BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek amacıyla başlattığı İrini Operasyonu. Deniz, hava ve uydu unsurlarıyla bölgedeki gemi hareketlerini takip eden operasyon kapsamında elde edilen istihbaratın Ukrayna ile paylaşılmış olabileceği değerlendiriliyor.