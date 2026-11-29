1-3 Ekim 2027’de TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu aldı. İstanbul, 2027 Formula 1 takviminde yer alan 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan şehir oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde organizasyona gösterilen yoğun ilgiyi değerlendirdi.

ERKEN GELİN EGE'Yİ GÖRÜN

“2027’de yapılacak olan Formula 1’e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu” diyen Ersoy, bu ilgiyi Türkiye’nin diğer turizm destinasyonlarına da taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ersoy, “Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum’u görün” dedi. Organizasyonun Türkiye’nin uluslararası tanıtımına ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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