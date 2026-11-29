Bilirkişi tarafından incelenen telefonda fuhuşa aracılık eden isimlerle Yıldırım arasında çok sayıda yazışma tespit edildi. Eskortluk yapan çok sayıda kadına ait müstehcen görüntülerin de telefonda yer aldığı belirlendi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yıldırım'ın, Özel’le alkol alırken görüntüleri çıkmıştı. Görüntülerde, ezan sesinin duyulmasına rağmen Özel ve beraberindeki kişilerin alkollü eğlenceye devam etmesi tepkilere neden olmuştu.
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