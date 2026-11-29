Meclis’te çilingir sofrası

Mustafa Sarıgül ile ilgili kara para soruşturmasında ifade veren gizli tanıklar Yeni Parti yönetiminin Meclis’te kurduğu çilingir sofrasını da anlattı. İfadeler şu şekilde: “Veli Ağbaba, Özgür Özel’in en yakınıdır. Sarıgül de Ağbaba ile yakın ilişki kurmak amacıyla sürekli hediyeler yollar ve para verirdi. Sarıgül’ün şoförü, Ağbaba’nın Meclis’teki odasına her hafta 8-10 şişe viski bırakırdı. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Umut Akdoğan akşam saat-lerinde Meclis'te bir araya gelip içer ve eğlenirlerdi.”