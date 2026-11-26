Yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart 2025’te iptal edilmesine ilişkin yargı kararı kesinleşti. Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 13 Mayıs 2026 tarihli kararına yönelik temyiz başvurusunu reddetti. Danıştay'ın 22 Ekim 2026’da oy birliğiyle verdiği kesin karar dün UYAP’a yüklendi. Böylece olağan kanun yolları tüketildi.
HATALAR SİLSİLESİ
İmamoğlu’nun avukatları, diploma iptalinin kazanılmış hak ve hukuk güvenliği ilkelerine aykırı olduğunu savunmuştu. Danıştay, kararının gerekçesinde İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı 1990 yılında YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığını, kontenjanların mevzuata aykırı artırıldığını ve başarı sıralaması yapılmadığını belirtti. Bu işlemleri “açık, bariz ve sistematik bir hatalar silsilesi” olarak nitelendiren Danıştay, diplomanın iptalinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.
İmamoğlu’nun dosyası AYM’de
- Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusunu bugün Genel Kurul’da ele alacak. İmamoğlu’nun avukatları, Mayıs 2025’te AYM’ye yaptıkları başvuruda tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu, tutukluluğun makul süreyi aştığını ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığını ileri sürmüştü. Sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığını savunan avukatlar, tutukluluk incelemelerinin sonuçlarının kendilerine tebliğ edilmediğini ve tutukluluğun devamı kararına yapılan itirazın incelenmediğini belirtmişti. Başvuruda, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının da ihlal edildiği öne sürülmüştü. Yüksek Mahkeme’nin olası hak ihlali kararı, İmamoğlu’nun tahliyesi için tek başına yeterli olmayacak. İmamoğlu hakkında siyasal casusluk suçlaması kapsamında verilmiş ayrı bir tutuklama kararı daha bulunuyor.
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