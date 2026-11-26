Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusunu bugün Genel Kurul’da ele alacak. İmamoğlu’nun avukatları, Mayıs 2025’te AYM’ye yaptıkları başvuruda tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu, tutukluluğun makul süreyi aştığını ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığını ileri sürmüştü. Sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığını savunan avukatlar, tutukluluk incelemelerinin sonuçlarının kendilerine tebliğ edilmediğini ve tutukluluğun devamı kararına yapılan itirazın incelenmediğini belirtmişti. Başvuruda, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının da ihlal edildiği öne sürülmüştü. Yüksek Mahkeme’nin olası hak ihlali kararı, İmamoğlu’nun tahliyesi için tek başına yeterli olmayacak. İmamoğlu hakkında siyasal casusluk suçlaması kapsamında verilmiş ayrı bir tutuklama kararı daha bulunuyor.