İstanbul Valisi Davut Gül, kentte
hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini belirterek, sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece kentte hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Sokakta kalanlar otellerde misafir edildi
Gül, yıl boyunca kentin 39 ilçesinde sokakta kalan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının anlaşmalı olduğu otellerde misafir edildiğini, barınma, gıda, giyim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Gül, "Sokakta kalan ve barınmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmenizi rica ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın soğukta kalmasına izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.
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