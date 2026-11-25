Haluk Levent'ten Şile Belediyesi davasında dikkat çeken ifade: "Benim tutuklanmam gerekiyor"

Şile Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 11'inci duruşma başladı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Haluk Levent, "Yeliz Kaya benim asistanımdır. İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını ifade ettim. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor" dedi.