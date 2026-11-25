Hafif ticari aracın Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarpması sonucu ağır yaralanan Merve Çelik (17), kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Çarpmanın etkisiyle 4 kişi savruldu
Olay, Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde 6 Kasım saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
4 kişi, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ayşe Vatansever hayatını kaybetti.
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