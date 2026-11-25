İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı, Avrupa ve Anadolu yakalarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

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Akşam saatlerinde İstanbul 'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla başlayan yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk saat 18.20 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.

Ana arterlerde, bağlantı yollarında ve sahillerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda trafik ağır seyrediyor

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimleri ile Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda Avrupa Yakası'nda trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ-Yenibosna mevkileri arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Merter'de meydana gelen araç arızası da Cevizlibağ istikametindeki yoğunluğu giderek artırıyor.

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E-5 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine gitmekte güçlük yaşadı.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde, Esenler ve O-3 Bağcılar Yolu'ndaki Mahmutbey yönüne katılımlarda trafik aksıyor.

Halis Akyıldız Anadolu Ajansı İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte D-100 ve TEM gibi ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Halis Akyıldız Anadolu Ajansı İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı; ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor, okul servisleri de yoğun trafikte yer alıyor.

Anadolu Yakası ve toplu taşımada yoğunluk

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Gülsuyu mevkileri arasında her iki yönde yer yer yoğunluk görülüyor.

Altunizade'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı ile Kavacık'ta da yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu taşımada Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'deki aktarma merkezlerinde, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk meydana geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a kadar ulaştı.

Halis Akyıldız Anadolu Ajansı İstanbul'da akşam saatlerinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda araçlar yoğunluk nedeniyle ağır ilerliyor.

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