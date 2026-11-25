İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk saat 18.20 itibarıyla yüzde 85 olarak ölçüldü.
Ana arterlerde, bağlantı yollarında ve sahillerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda trafik ağır seyrediyor
D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimleri ile Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu'nda Avrupa Yakası'nda trafik ağır seyrediyor.
D-100 kara yolunda Cevizlibağ-Yenibosna mevkileri arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Merter'de meydana gelen araç arızası da Cevizlibağ istikametindeki yoğunluğu giderek artırıyor.
E-5 Karayolu Yenibosna'da araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar ise evlerine gitmekte güçlük yaşadı.
Anadolu Yakası ve toplu taşımada yoğunluk
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Gülsuyu mevkileri arasında her iki yönde yer yer yoğunluk görülüyor.
Altunizade'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, TEM Otoyolu Dudullu Kavşağı ile Kavacık'ta da yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.
Toplu taşımada Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'deki aktarma merkezlerinde, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 81'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a kadar ulaştı.
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