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İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde alınan güvenlik ve ulaşım tedbirleri çerçevesinde, Beyoğlu ve Taksim çevresindeki raylı sistem ulaşımında geçici kısıtlamalara gidildi. Uygulamanın 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar kesintisiz süreceği bildirildi.

TAKSİM İSTASYONU VE F1 FÜNİKÜLER HATTI TAMAMEN KAPATILACAK

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 15.00 itibarıyla tamamen işletmeye kapatılacak hat ve istasyonlar şöyle duyuruldu:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu tamamen işletmeye kapatılacak. Bu hatta sefer yapan metro araçları Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek.

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Hat tamamen işletmeye kapatılacak.

ŞİŞHANE METRO İSTASYONU'NDA İKİ ÇIKIŞ ULAŞIMA KAPALI OLACAK

Ulaşım düzenlemesi kapsamında Şişhane Metro İstasyonu için ise kısmi kapatma kararı uygulanacak. İstasyonun yalnızca İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacak; istasyonun diğer çıkışları ise açık kalmaya devam edecek.

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