Üsküdar'da freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, Küçüksu Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine girdi; olay yerinde polis ve sağlık ekipleri çalıştı.

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Üsküdar'da freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Kaza Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi

Olay, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü TIR'ın freni boşaldı. Harekete geçen TIR, evin bahçesine girdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girerek duvarda ve TIR'da hasar oluştu.

DHA Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi

DHA Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, evin bahçesine girdi; bahçe duvarında ve TIR'da hasar oluştu.

DHA Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde park halindeyken freninin boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi

DHA Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi; olay yerinde trafik polisi inceleme yaptı.

DHA Üsküdar'da freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR'ın Küçüksu Mahallesi'ndeki kazası sonrası trafik polisi olay yerinde güvenlik önlemi alırken

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