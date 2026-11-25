Üsküdar'da freni boşaldığı iddia edilen kiremit yüklü TIR, bir evin bahçesine girdi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.
Kaza Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi
Olay, saat 06.15 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi üzerinde yaşandı.
İddiaya göre, park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü TIR'ın freni boşaldı. Harekete geçen TIR, evin bahçesine girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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