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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bazı firmaların Kartal’da kentsel dönüşüme girecek riskli yapıları “bağımsız bölüm sayısı” ve “metrekarenin” artması için olduğundan yüksek ölçerek Kartal Belediyesi’ne ilettiği, verilen usulsüz ölçümlerin maddi menfaat karşılığı onaylandığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla, 8 riskli yapının toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği öğrenildi.

MÜDÜR GÖZALTINDA

Usulsüz ölçümleri onaylayan Kartal Belediyesi yetkililerine, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ve “rüşvet” suçlarından operasyon düzenlendi. Kentsel Dönüşüm Müdürü İ.G.E.B., belediye mühendisleri A.G., S.C., A.K.Ö., U.A., firma yetkilileri H.A., O.A.K., A.E., E.S. ve firma mühendisi S.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yüksek işlem hacmi görüldü.

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Kartal Belediyesi'ne kentsel dönüşüm operasyonu: Usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladılar