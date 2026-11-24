Jandarma ekipleri, İstanbul Valiliğinin Sarıyer'de aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını açıklamasının ardından bölgede tedbiren bekleyişini sürdürüyor.

Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı dişi aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine yürütülen çalışmalarda somut bir bulguya ulaşılamadı. Mahallede günlük yaşam olağan seyrinde devam ederken eğitim öğretim faaliyetleri de kesintisiz sürüyor.

Jandarma ekipleri hazır bekliyor

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirlerini sürdüren jandarma ekipleri, olası yeni ihbarları değerlendirmek üzere bölgede hazır bekliyor.

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Ne olmuştu?

Uskumruköy Mahallesi'nde dişi aslan görüldüğüne ilişkin ihbar, İlçe Jandarma Komutanlığına yapılmıştı. Ekipler, durumun Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne de bildirilmesinin ardından harekete geçmişti.

Çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti.

Jandarma asayiş timi bölgede güvenlik tedbirleri alırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma açılmış, genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın yaya ile araç giriş ve çıkışları kapatılmıştı.

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İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."

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