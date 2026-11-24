Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Muğla genelinde 2026 yılında 119 bin metre dere temizliği gerçekleştiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor.

Yaz aylarında yürütülen çalışmalar, yoğun yağışla birlikte yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarına önlem almak amacıyla kış aylarında da devam ediyor.

Başkan Aras'ın talimatıyla önlemler sürüyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yoğun yağışlara karşı gerekli önlemlerin alınması yönündeki talimatıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Reklam Reklam

Yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirler almaya devam eden genel müdürlük, özellikle yağışlı dönem öncesinde yaz aylarında yoğunlaştırdığı dere temizliklerini yıl boyunca da sürdürüyor.

Suyun akışını engelleyebilecek birikintiler temizlenerek taşkın ve su baskınlarına karşı önlem alınıyor.

IHA MUSKİ ekipleri, Muğla'da taşkın riskine karşı dere yatağındaki moloz ve birikintileri iş makinesiyle temizliyor.

IHA MUSKİ ekipleri, taşkın ve su baskınlarına karşı Muğla'da dere yatağındaki birikintileri ve molozu temizliyor.

Dere yataklarından moloz ve çöp temizleniyor

MUSKİ ekipleri, 2026 yılının başından bu yana il genelinde toplam 119 bin metre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Dere yataklarında ve ağızlarında zamanla biriken moloz, çöp, yağışlarla taşınan toprak ve suyun akışını engelleyebilecek diğer birikintiler ekipler tarafından temizleniyor.

Yağışlı döneme hazırlık amacıyla yaz başında ve yaz aylarında yoğunlaştırılan çalışmalar, tüm ilçelerde yıl boyunca düzenli temizliklerle sürüyor.

Reklam Reklam

IHA MUSKİ ekipleri, Muğla'da taşkın ve su baskınlarına karşı dere yatağındaki birikintileri temizliyor

IHA MUSKİ ekipleri, taşkın ve su baskınlarına karşı Muğla'da dere yatağındaki moloz ve birikintileri temizliyor.

Can ve mal kaybı riskini azaltma hedefi

Ekipler, dere yataklarını düzenli olarak kontrol ediyor; böylece yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi, can ve mal kaybı riskinin azaltılması ve mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamasının önlenmesi amaçlanıyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Muğla, yoğun yağış alan bir ilimiz. Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın da talimatlarıyla taşkın ve su baskınlarına karşı önceden tedbir almak büyük önem taşıyor." dedi.

Şengül, "Bu çalışmaları sadece yağışlı dönem öncesinde yaptığımız hazırlıklarla sınırlı tutmuyoruz. Yaz aylarında yoğunlaştırdığımız temizlik çalışmalarını yıl boyunca tüm ilçelerimizde düzenli olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Şengül, "Amacımız, yoğun yağışlar başlamadan önce gerekli önlemleri alarak taşkın riskini azaltmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek." diye konuştu.

Şengül, "Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.

IHA MUSKİ ekipleri Muğla genelinde dere yatağı temizliği çalışmalarını sürdürürken, bir iş makinesi vinçle dere üzerinden kaldırıldı.

IHA MUSKİ ekipleri, Muğla'da taşkın ve su baskınlarına karşı dere yatağındaki moloz ve birikintileri temizliyor.

Reklam Reklam

Gündem

Zonguldak'ta sağanak etkili oluyor: Liman suyu sarıya döndü

Gündem

Cemil Tugay'dan fon krizi açıklaması: Bundan en çok dertlenen ve çözmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

Gündem

Kazakistan'da 2006'da işlenen cinayetin şüphelisi 20 yıl sonra İstanbul'da yakalandı