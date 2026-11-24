Muğla genelinde 2026 yılında 119 bin metre dere temizliği gerçekleştiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor.
Yaz aylarında yürütülen çalışmalar, yoğun yağışla birlikte yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarına önlem almak amacıyla kış aylarında da devam ediyor.
Başkan Aras'ın talimatıyla önlemler sürüyor
MUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yoğun yağışlara karşı gerekli önlemlerin alınması yönündeki talimatıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirler almaya devam eden genel müdürlük, özellikle yağışlı dönem öncesinde yaz aylarında yoğunlaştırdığı dere temizliklerini yıl boyunca da sürdürüyor.
Suyun akışını engelleyebilecek birikintiler temizlenerek taşkın ve su baskınlarına karşı önlem alınıyor.
Dere yataklarından moloz ve çöp temizleniyor
MUSKİ ekipleri, 2026 yılının başından bu yana il genelinde toplam 119 bin metre dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Dere yataklarında ve ağızlarında zamanla biriken moloz, çöp, yağışlarla taşınan toprak ve suyun akışını engelleyebilecek diğer birikintiler ekipler tarafından temizleniyor.
Yağışlı döneme hazırlık amacıyla yaz başında ve yaz aylarında yoğunlaştırılan çalışmalar, tüm ilçelerde yıl boyunca düzenli temizliklerle sürüyor.
Can ve mal kaybı riskini azaltma hedefi
Ekipler, dere yataklarını düzenli olarak kontrol ediyor; böylece yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi, can ve mal kaybı riskinin azaltılması ve mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamasının önlenmesi amaçlanıyor.
Yürütülen çalışmalar hakkında konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Muğla, yoğun yağış alan bir ilimiz. Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın da talimatlarıyla taşkın ve su baskınlarına karşı önceden tedbir almak büyük önem taşıyor." dedi.
Şengül, "Bu çalışmaları sadece yağışlı dönem öncesinde yaptığımız hazırlıklarla sınırlı tutmuyoruz. Yaz aylarında yoğunlaştırdığımız temizlik çalışmalarını yıl boyunca tüm ilçelerimizde düzenli olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Şengül, "Amacımız, yoğun yağışlar başlamadan önce gerekli önlemleri alarak taşkın riskini azaltmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek." diye konuştu.
Şengül, "Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.