İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Pendik Tersane Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları kapsamında genleşme derzlerinin değişimi yapılacak.
Çalışma kapsamında, köprüde bugünden itibaren 40 gün süreyle Sabiha Gökçen Havalimanı yönünden sahil istikametine doğru iki şerit trafiğe kapatılacak.
Güçlendirme çalışmaları 22.00-06.00 saatleri arasında yapılacak, iki şerit diğer saatlerde trafiğe açık olacak.
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