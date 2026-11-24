İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın çıktı. Elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 22.45 sıralarında Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'ta meydana geldi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
İddiaya göre sokaktaki binanın giriş katında yer alan, elektrik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.
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