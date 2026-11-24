Balıkesir’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 47 yaşındaki şahıs, bahçeli evlerinde eline bıçak alarak taşkınlık yaptı.
Sokağa kiremit fırlatan ve polis ekipleriyle görüşmeyi reddeden şahsın elindeki bıçağın evde yaşayanlar için tehdit oluşturmaya başlaması üzerine özel harekat polisleri operasyon düzenledi.
Özel harekat timi eve girdi
Mahalle sakinlerini rahatsız eden ve sokağa kiremit fırlatmaya başlayan 47 yaşındaki S.K. isimli şahıs nedeniyle Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde olay yerine polis çağrıldı.
Şahıs polislerle görüşmek istemeyip eline bıçak da alınca özel harekat ekipleri devreye girdi.
Eve giren özel harekat timi şahsı etkisiz hale getirerek 112 ekiplerine teslim etti.
S.K., yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.