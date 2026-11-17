Direksiyon başında kalp krizi geçirmişti: Hayatını kaybeden şoförle ilgili kahreden detay
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen 33 yaşındaki minibüs şoförü Batuhan Yavuz, kullandığı yolcu minibüsünün denize düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan 33 yaşındaki Yavuz’un, olaydan yalnızca birkaç saat önce Gömeç’te meydana gelen trafik kazasında yaralıların yardımına koştuğu ortaya çıktı. Sabah kazazedelere yardım eden Yavuz’un aynı gün öğle saatlerinde yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
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