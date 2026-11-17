Araçlarda ve evde yapılan aramalarda 10 can yeleği, 11 şambrel, 2 el pompası, 8 yağmurluk, uyku tulumu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 avro ve 9 bin 200 lira ele geçirildi.

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Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik çalışmayı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri başlattı.

İki araç ve bir evde operasyon yapıldı

Karesi ilçesi Edremit Caddesi'nde durdurulan 2 araçta ve Ali Hikmet Paşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan operasyonda 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araçlarda ve evde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 10 can yeleği, 11 şambrel, 2 el pompası, 8 yağmurluk ve uyku tulumunun yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 avro ile 9 bin 200 lira yer aldı.

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İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Balıkesir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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