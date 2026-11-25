Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan ve bir polis aracına çarparak kaçan otomobil sürücüsü Ş.T., yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın sonunda yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.T.'ye 650 bin TL ceza uygulandı.
Sahte plaka ve yakalama şerhi belirlendi
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri, Ş.T. yönetimindeki 34 JN 575 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
İhtara uymayan Ş.T. kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi üzerinde dar sokağa girince ekiplerce kıstırılarak yakalandı.
Ş.T.'nin kaçarken bir polis aracına da zarar verdiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yapılan kontrollerde otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğu ve asıl plakasının 38 J 0063 olduğu tespit edildi. Otomobilin üzerinde yakalama şerhi bulunduğu da öğrenildi.
Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 650 bin TL idari para cezası uygulandı, ardından polis merkezine götürüldü.
Ağabey gözaltına alındı, kovalamaca kameraya yansıdı
Olayın ardından bölgeye gelen Ş.T.'nin ağabeyi A.T., ekiplere mukavemet göstererek zor anlar yaşattı. Zor kullanılarak gözaltına alınan A.T. hakkında işlem başlatıldı.
İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobili takip ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Ş.T.'nin polisten kaçmaya çalıştığı görüldü.
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