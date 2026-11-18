Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 200 bin lira ceza uygulanan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymamıştı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde 38 ALR 827 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet A., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaya kaçışı kısa sürede sona erdi
Kovalamacanın ardından aracını Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu Caddesi'nde bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın altında, 0,17 promil alkollü olduğu belirlendi.
"Dur" ihtarına uymaması nedeniyle sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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