Aladağlar'da mahsur kalan dağcı için zamana karşı kurtarma operasyonu

Bir zamanlar güç ve servetin simgesiydi: Osmanlı'da sadece 2 tane vardı! 250 yıllık sır çözüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi’ndeki tarihi güvercinlikler, yalnızca kuşların barınması ve tarımsal üretim için değil, Osmanlı Cihan Devleti döneminde barut yapımında kullanılan güherçilenin elde edilmesinde de önemli rol oynadı. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, bölgedeki güvercinliklerin yaklaşık 200-250 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu yapıların Anadolu’nun kültürel ve ekonomik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.