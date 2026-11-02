Kayseri’de ezber bozan tarım: Kapalı alanda safran üretimi başladı

Kayseri’de iklim şartları nedeniyle yetiştirilmesi zor olarak değerlendirilen safran, genç girişimci Mustafa Demir’in çalışmasıyla kapalı alanda ve topraksız tarım yöntemiyle üretildi. Kentte ilk kez gerçekleştirilen uygulamada safran çiçek açarken, ilk hasat da yapıldı. Demir, bu yıl yarım kilogramdan fazla safran elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.