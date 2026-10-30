Dini nikahla birlikte yaşayan çift, bıçakla birbirini yaraladı
12:14, 30/10/2026, Cuma
DHA
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. Yılmaz Y., bıçakla birbirini yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokak’ta meydana geldi. 13 katlı apartmanın görevli dairesinde, dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çift birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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