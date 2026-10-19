Seyir halindeki otomobil alev aldı
Kayseri’de seyir halindeyken alev alan otomobilde korku dolu anlar yaşandı. Motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın motor kısmından çıktı
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EV 524 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ekipler tarafından otomobilde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.