Seyir halindeki otomobil alev aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın motor kısmından çıktı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EV 524 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ekipler tarafından otomobilde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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