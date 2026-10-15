Tam 6 ay bayatlamıyor: Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta saklı! 400 yıllık tarif

7 çeşit baharatla 6 ay bayatlamıyor





30 yıldır kömbe yapan esnaf Murat Doğan, Hatay kömbesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Hatay kömbesi bizim için o kadar değerli ki bizim Ramazan sofralarımızı süsleyen, içerisinde 7 çeşit baharat barındıran ve 6 ay bayatlamayan özel bir kurabiyedir. İçerisinde baharat olarak zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfil gibi baharatlar var. Bu baharatlar hem çok güzel bir lezzet veriyor hem de ürünün bayatlamasını önlüyor. Bu ürünlerimizi de cevizli, hurmalı ve sade olarak üretiyoruz. Damak zevkine uygun olarak tatmalarını sağlıyoruz" dedi.



