Trendyol 1’inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 16’ncı haftada deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Metro Holding Kayserispor, 2026-27 sezonunda 11 yıl sonra küme düştüğü 1’inci Lig’de mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 33 puanla ikinci sırada yer aldı.
Ligin 15’inci haftasında cumartesi günü sahasında SMS Grup Sarıyer’i 3-1’lik skorla mağlup eden takıma, zorlu mücadelenin ardından 2 gün izin verildi.
İç Anadolu ekibi salı günü kulüp tesislerinde toplandı ve yarın saat 19.00’da karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi
Sarı-kırmızılı takım, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla da Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bitirdi.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı.
Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından Keçiörengücü karşılaşmasına yönelik taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanın ardından İç Anadolu ekibi karayolu ile Ankara’ya hareket etti.
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