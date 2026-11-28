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Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta konuk olduğu Gaziemir Spor'a 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı ve yarın evinde Kepez Spor karşısında çıkış arayacak.

Karşılaşmayı Yunus Aytekin Atabek yönetecek

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 14'üncü hafta müsabakasında düdük Yunus Aytekin Atabek'te olacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Caner ile Sefa'nın yanı sıra Anıl Serhan da sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Altay kötü gidişe son vermeyi hedefliyor

Altay, ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı, 10 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde 14'üncü sırada yer alıyor. Takım, 11 puanı bulunan ve bir sıra üzerindeki Kepez Spor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

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Son iki iç saha maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, zemin bakımı 44 gün sonra tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda mücadele verecek.

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