2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın evinde eksi 1 puanla sonuncu sırada yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak.
Maç saat 15.00'te başlayacak
Müsabakayı Furkan Sarıoğlan yönetecek, başlama düdüğü Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te çalacak.
Teknik direktör Mustafa Ceviz, haftaya 11 puanla 14'üncü sırada giren Fethiyespor'da taraftarın desteğiyle istedikleri sonucu alacaklarına inandığını dile getirdi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.