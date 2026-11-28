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Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunma hattı için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki İspanyol savunmacı Cristhian Mosquera'yı kiralık olarak kadrosuna katmak adına İngiliz kulübüne resmi teklif sunduğu belirtildi.

Arsenal gelişimi için sıcak bakıyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal cephesi, takımda fazla süre bulamayan genç oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi adına kiralık ayrılık seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Hem Fenerbahçe hem de Londra temsilcisi, transfer sürecinin şekillenmesi için Mosquera'nın kararını bekliyor. İspanyol futbolcunun sarı-lacivertli ekibe yeşil ışık yakması halinde iki kulüp, transferin mali ve sportif detaylarını netleştirmek üzere masaya oturacak.

Forma garantisi ve maaş desteği pazarlığı

Görüşmelerde kulüplerin öncelikli talepleri de netleşmeye başladı. Arsenal yönetimi, genç stoperin düzenli gelişimi adına belirli sayıda maçta ilk 11 oynama garantisi verilmesini şart koşuyor. Fenerbahçe ise transfer maliyetini dengelemek amacıyla İngiliz devinin oyuncunun maaşına katkı sağlamasını talep ediyor. Haberde ayrıca, olası kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonunun yer almasının beklenmediği kaydedildi.

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