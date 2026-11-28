28 Kasım 2026 Cumartesi günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan devam ederken Avrupa'nın önde gelen liglerinde de kritik mücadeleler oynanacak. Manchester United, Bayern Münih, Atletico Madrid, Inter, Paris Saint-Germain ve Real Madrid gibi takımlar bugün sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var ve karşılaşmalar saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Kasım Cumartesi gününün maç programı...
Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün iki karşılaşma oynanacak. Samsunspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlarken Gaziantep FK ise Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.
16.00 Samsunspor – Gençlerbirliği (beIN SPORTS 1)
19.00 Gaziantep FK – Amed Sportif Faaliyetler (beIN SPORTS 1)
1. Lig'de bugün kimin maçı var?
Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadeleleri dört karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçları saat 13.30'da başlayacak.
13.30 Bandırmaspor – Batman Petrolspor (TRT Spor / beIN SPORTS 2)
13.30 Sivasspor – Bodrum FK (beIN SPORTS MAX 1)
16.00 Vanspor FK – Bursaspor (TRT Spor / beIN SPORTS HABER)
19.00 Muğlaspor – Mardin 1969 Spor (TRT Spor / beIN SPORTS 2)
Premier Lig'de bugün hangi maçlar var?
İngiltere Premier Lig'de cumartesi günü üç karşılaşma oynanacak. Manchester United, sahasında Brentford'u konuk edecek. Aston Villa ise Ipswich Town deplasmanında puan arayacak.
18.00 Leeds United – Coventry City (beIN SPORTS 5)
18.00 Manchester United – Brentford (beIN SPORTS 3)
20.30 Ipswich Town – Aston Villa (beIN SPORTS 3)
La Liga'da bugün hangi maçlar var?
İspanya La Liga'da günün programında dört karşılaşma bulunuyor. Atletico Madrid deplasmanda Elche ile karşılaşırken Real Madrid, Deportivo Alaves'i ağırlayacak.
16.00 Real Betis – Rayo Vallecano (S Sport)
18.15 Malaga – Athletic Bilbao (S Sport)
20.30 Elche – Atletico Madrid (S Sport)
23.00 Real Madrid – Deportivo Alaves (S Sport)
Bundesliga'da bugün kimin maçı var?
Almanya Bundesliga'da beş mücadele futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Bayern Münih, Hamburg deplasmanına çıkacak. Stuttgart ile Eintracht Frankfurt da günün son maçında karşı karşıya gelecek.
17.30 Köln – Elversberg (S Sport Plus)
17.30 Hamburg – Bayern Münih (S Sport Plus)
17.30 Mainz 05 – Union Berlin (S Sport Plus)
17.30 Paderborn – Schalke 04 (S Sport Plus)
20.30 Stuttgart – Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)
Serie A'da bugün hangi maçlar var?
İtalya Serie A'da bugün üç karşılaşma oynanacak. Torino ile Lazio'nun mücadelesinin ardından Inter, sahasında Genoa'yı konuk edecek.
17.00 Frosinone – Parma (S Sport 2)
20.00 Torino – Lazio (S Sport 2)
22.45 Inter – Genoa (S Sport 2)
Ligue 1'de bugün hangi maçlar var?
Fransa Ligue 1'de beş karşılaşma oynanacak. Paris Saint-Germain, Lorient'i ağırlarken Lille deplasmanda Le Mans ile karşılaşacak.
19.15 Angers – Lens (beIN SPORTS MAX 1)
22.45 Le Havre – Strasbourg (beIN SPORTS MAX 1)
22.45 Le Mans – Lille (beIN SPORTS 3)
22.45 Nice – Troyes (beIN SPORTS 5)
22.45 Paris Saint-Germain – Lorient (beIN SPORTS 2)
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de üç önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Hazem deplasmanına çıkarken Al Hilal ve Al Ahli de sahaya çıkacak.
15.15 Al Hazem – Al Nassr (S Sport Plus)
17.20 Al Ettifaq – Al Hilal
20.30 Al Ahli – Al Taawoun
Bugün başka hangi maçlar var?
Portekiz Ligi'nde de dört karşılaşma oynanacak. Günün programında Moreirense, Santa Clara, Arouca, Rio Ave ve Vitoria Guimaraes gibi takımların mücadeleleri bulunuyor.
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