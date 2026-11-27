Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Samsunspor'un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bjelica, Gençlerbirliği karşılaşmasının ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Yarın doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynayacağız. Ligde kalmak adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız."

Bjelica: Gençlerbirliği maçı 6 puanlık bir karşılaşma

Gençlerbirliği maçının 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bjelica, rakibin durumuna bakıldığında kendilerinden çok az da olsa daha iyi durumda olduklarının söylenebileceğini dile getirdi.

Galatasaray karşılaşmasında istedikleri sonucu elde edemediklerini ancak takımın ve oyunun gelişimi açısından çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını söyleyen Bjelica, şöyle devam etti:

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"Konyaspor karşılaşmasında hak ettiğimiz bir galibiyet almıştık. Bence Galatasaray karşısında da galibiyeti hak ettik ancak yakaladığımız çok net fırsatları değerlendiremedik. Son iki karşılaşmada gösterdiğimiz güzel oyunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın da bunu yaparken kazanmamız lazım"

IHA Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yarınki Gençlerbirliği maçının ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Galatasaray'ın ilk golünde hakem hatası

Bjelica, 12. haftada oynadıkları Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray'ın attığı ilk golde gözle görülür bir hakem hatası olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Genel itibarıyla hakemlere güvenen ve inanan bir insanım. Futbolda oyuncular, antrenörler ve hakemler hata yapabiliyor. Ancak Galatasaray'ın attığı ilk golde çok net, gözle görülür bir hata vardı. Yardımcı hakemin ofsayt pozisyonunu görmemesi ve sonrasında VAR hakeminin çağırmaması gibi hataların peş peşe geldiği bir gol oldu."

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Bjelica, "Oyuncularımla da konuştum. Yakaladığımız fırsatların sadece yüzde 30'unu değerlendirmiş olsaydık hakem hatasına rağmen İstanbul'dan galibiyetle dönebilirdik" diye konuştu.

Bjelica: Hedefimiz ligde kalmak

Düşme potasından çıkmak için direkt rakipleri olan bir takımla karşılaşacaklarına işaret eden Bjelica, "Böyle karşılaşmalarda bazen topa sahip olmak, bazen de kontra atak oynamak gerekebilir." dedi.

Kadro planlaması ve transferler yapılırken görevde olmadığını, yapılan transferlerden sonra geldiğini anlatan Bjelica, elindeki oyuncu grubuyla en iyi şekilde çalışmaya gayret ettiğini söyledi.

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Topa sahip olmak isteyen bir takım olduklarını anlatan Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen rakipleriniz buna izin vermiyor ama sahip olabiliyorsak topa sahip olmaya devam edeceğiz. Eğer olmuyorsa ikinci bölgede bekleyip rakibin hatasını kovalayacağız. Açıkçası bir felsefede oynamamız gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuları olabildiğince oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de maksimum düzeyde onların verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Olabildiğince çok hızlı şekilde puan toplayıp ligde kalmak gibi bir hedefim var. Yani felsefemde çok inanılmaz şeyler yapmak yok. Hedefimiz ligde kalmak. Bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Taraftardan destek istedi

Bjelica, "Kulübümüz, takımımız ve bu kulübü seven herkes için zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak şimdi hep birlikte birlik ve beraberlik gösterme zamanı." ifadelerini kullandı.

Amedspor ve Konyaspor karşılaşmalarında taraftarın çok iyi bir şekilde destek verdiğini hatırlatan Bjelica, yarın bundan da fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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90 dakika boyunca tamamen konsantre olunması gereken bir karşılaşma olacağını belirten Bjelica, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın desteğine çok ama çok ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliği sağlayabilirsek içinde bulunduğumuz durumdan en kısa sürede çıkacağımıza eminim"

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