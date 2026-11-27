Balıkesir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda 10 ülkeden 1540 sporcu, Kazdağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasındaki rotalarda yarın gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı. Edremit İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge (fotoğrafta), konuşma yaptı.

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Kazdağları'nın zorlu parkurlarında 10 ülkeden 1540 sporcu, Balıkesir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda mücadele edecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasındaki rotalarda yarın yapılacak organizasyonun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ertaş: Kazasız, belasız bir yarışma diliyorum

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, İda Ultra Maratonu'nun 10'uncu yılında da Edremit Körfezi'ne, spora ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

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Her geçen yıl büyüyen organizasyonun uluslararası düzeyde ses getiren bir spor etkinliğine dönüştüğünü ifade eden Ertaş, "10 yıl önce yola çıktığımızda buralara geleceğimizi hedefliyorduk. 10 ülkeden 1540 sporcuyu ağırlayacağız. Edremit'imiz adına büyük bir organizasyonu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız, belasız bir yarışma diliyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da İda Ultra'nın yalnızca bir koşu yarışı olmadığını, doğayla buluşma ve dayanıklılığın ön plana çıktığı özel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Organizasyonun Kuzey Ege'nin spor turizmi potansiyeline ve kentin tanıtımına katkı sunduğunu dile getiren Durmaz, etkinliğin önemine değindi.

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Hakan Firik Anadolu Ajansı Balıkesir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda 10 ülkeden 1540 sporcu, Kazdağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasındaki rotalarda yarın gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı. Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede (fotoğrafta), konuşma yaptı.

Katılım büyüdü, sponsor desteği sürecek

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise 2016 yılında 200 kişiyle başlayan organizasyonun 10'uncu yılında büyük katılıma ulaştığını söyledi.

Dede, Edremit'te sporcuların, 120 kişilik organizasyon ekibinin, kurum temsilcilerinin ve misafirlerin katılımıyla yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin kişilik hareketlilik oluşacağını aktardı. Katılımcıların Kazdağları'nın Edremit ile Çanakkale'nin Yeşilyurt ve Adatepe mevkilerindeki doğal güzelliklerini koşarak keşfedeceğini kaydetti.

Maratonun ana sponsoru Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil, patika koşularının giderek önem kazandığını belirterek, tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Kazdağları'ndaki organizasyona destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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Hakan Firik Anadolu Ajansı Balıkesir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda 10 ülkeden 1540 sporcu, Kazdağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasındaki rotalarda yarın gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı. Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil (sağda) konuşma yaptı.

Parkurlarda güncelleme yapıldı

Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge de sporcu sağlığı ve güvenliği için parkurlarda gerekli güncellemelerin yapıldığını bildirdi.

Bilge, yarışın ardından parkurların görevlilerce kontrol edilerek temizleneceğini ve doğada atık bırakılmayacağını vurgulayarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara dikkati çekti.

Organizasyonda sporcular, 105 kilometrelik "İda Ultra (Aeneas Ultra)", 66 kilometrelik "Hades", 44 kilometrelik "Zeus", 30 kilometrelik "Poseidon", 15 kilometrelik "Afrodit" ve 8,5 kilometrelik "Hera" parkurlarında mücadele edecek.

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Hakan Firik Anadolu Ajansı Balıkesir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda 10 ülkeden 1540 sporcu, Kazdağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü, Kazdağları Milli Parkı ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasındaki rotalarda yarın gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz (fotoğrafta), konuşma yaptı.

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