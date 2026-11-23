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Dağ koşusunda uluslararası başarılar elde eden Ahmet Arslan'ın 2017 yılında hayata geçirdiği Alanya Ultra Trail, 26-27 Mart 2027 tarihlerinde yedinci kez düzenlenecek. Patika koşusu tutkunlarını buluşturacak organizasyon, farklı zorluk seviyelerine sahip altı parkur seçeneği sunacak.

Sporcular; 90K, 70K, 50K, 32K, 14K ve 5K kategorilerinde yarışacak. Alanya'nın denizden dağlara uzanan coğrafyasında gerçekleştirilecek etkinlik, katılımcılara tarihî yapılar ve doğal güzellikler eşliğinde mücadele etme fırsatı sunacak.

Tarihî kervan yollarından Toroslar'a uzanan parkurlar

Alanya Ultra Trail'in parkurları; Alanya Kalesi, Kızılkule, tarihî kervan ve göç yolları, çam ormanları ve Toroslar'ın yamaçlarından geçecek. Deniz seviyesinden yüksek kesimlere uzanan güzergâhlar, sporcuları Akdeniz'in kıyı atmosferinden dağların serin havasına taşıyacak.

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Organizasyonun temel yaklaşımı olan "Tradition to Trail" anlayışı, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını modern patika koşusuyla buluşturuyor. Geçmişte Yörüklerin göç yolları ve kervanların geçiş güzergâhı olarak kullanılan patikalar, bugün ultra trail sporcularının mücadele alanına dönüşüyor.

Dar patikalar, uzun tırmanışlar, inişler ve değişken zemin koşulları yarışmacıları bekliyor. Sporcuların dayanıklılıklarının yanı sıra tempo ve enerji yönetimleri de mücadelede belirleyici olacak.

Alanya'nın spor turizmine katkı sağlayacak

Uluslararası katılıma açık organizasyonun, Alanya'nın spor turizmi alanındaki bilinirliğini artırması ve bölgenin doğal ve tarihî zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtması hedefleniyor. Farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacak yarışın mart ayında düzenlenmesi, bölgedeki turizm hareketliliğine de katkı sağlayacak.

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2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Alanya Ultra Trail, UTMB ve ITRA tarafından da tanınarak uluslararası patika koşusu takvimindeki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Yarış takvimi ve organizasyon detayları

Organizasyon kapsamında 26 Mart 2027'de kit dağıtımı yapılacak. Yarışlar ise 27 Mart 2027 Cumartesi günü düzenlenecek. Tüm parkurların başlangıç ve bitiş noktası Cleopatra Plajı olacak.

Altura Event tarafından düzenlenen organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin (ALTİD) destekleriyle gerçekleştirilecek.

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