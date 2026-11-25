Etnospor Kültür Festivali'nin altıncı gününde yapılan etkinlikler Suudi Arabistan'da sona erdi.
Farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler, Riyad Sezonu kapsamında düzenlenen festivalde aynı atmosferde buluştu.
Gençler, aileler ve çocuklar, geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.
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