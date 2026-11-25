Alanya Ultra Trail 2027 için geri sayım başladı: Kayıtlar açıldı

Alanya Ultra Trail, 26-27 Mart 2027 tarihlerinde yedinci kez koşu tutkunlarını bir araya getirecek. Cleopatra Plajı'ndan başlayıp Toroslar'ın yüksek kesimlerine uzanan organizasyonda sporcular, 5K'den 90K'ye kadar altı farklı parkurda mücadele edecek. Uluslararası katılıma açık yarış için kayıt süreci başladı.