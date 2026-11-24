Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi eliyle kazandırılan atletizm pistinde tüm çalışmalar bitirildi.
Zemin düzenlemesi ve pist çizgileri tamamlanan tesis, modern görünümü ve yemyeşil dokusuyla sporcuları ağırlamaya hazır hale geldi.
Pist sporcuların antrenman ihtiyaçlarına cevap verecek
Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, doğayla uyumlu yeşil dokusu, modern görünümü ve sporcuların antrenman ihtiyaçlarına cevap verecek altyapısıyla dikkati çeken pist, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hizmet yelpazesine önemli bir katkı sunacak.
Yeni tesis sayesinde atletizm branşındaki sporcular da yüksek irtifa kampı ve hazırlık çalışmalarını Erciyes'te gerçekleştirebilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, Erciyes'i yalnızca kış turizmiyle anılan bir destinasyon olmaktan çıkarıp dört mevsim yaşayan bir spor ve turizm merkezine dönüştürme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yatırım, kentin spor altyapısına kazandırılan önemli projeler arasında yer aldı.
Merkez farklı branşlarda kamplara ev sahipliği yapıyor
FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezini barındıran kamp merkezi, pistin de tamamlanmasıyla farklı spor branşlarına yönelik daha kapsamlı bir hizmet altyapısına kavuştu.
Merkez; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, yüzme ve farklı spor branşlarında kamp organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.
Bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda profesyonel takımın yanı sıra milli takımlar da merkezde ağırlandı.
Pistin hizmete hazır hale gelmesiyle merkezin ulusal ve uluslararası spor camiası açısından cazibesi daha da artacak.
Pist, 2029 Dünya Spor Başkenti hedefinin parçası
Ulaşım kolaylığı, yüksek irtifa avantajı, konaklama imkânları ve güçlü spor tesisleriyle öne çıkan merkez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor turizmini geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.
Atletizm pistinin tamamlanması, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'in sahip olduğu doğal avantajları nitelikli tesis yatırımlarıyla buluşturarak kenti dört mevsim sporun uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyor.
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