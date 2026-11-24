Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "mali suç örgütlerine" yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 71 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, hedef alınan şüphelilerin, "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet ve zimmet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede ve parada sahtecilik", "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma", "6114 ve 1219 sayılı kanunlara muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 301 şüpheli ile işlemleri ikmalen yürütülen 154 şüpheli olmak üzere toplam 455 şüpheliye yönelik operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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Aramalarda, 1 milyon 590 bin 300 lira, 12 bin 50 ABD doları, 7 bin 35 avro, 20 çeyrek altın, 9 yarım altın, 7 tam altın, 1 ata altını, 5 gram altın, 5 bilezik, 25 vadeli altın satış sözleşmesi, çok sayıda senet ile 2 milyon 850 bin lira değerinde çeke de el konuldu.

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