İstanbul’da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesine yönelik operasyon düzenlendi. Başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen M.O., Büyükçekmece’de gerçekleştirilen nokta operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Nokta operasyonla yakalandılar
Çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi M.O.'nun İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.O. ile birlikte iki şüpheliyi daha gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, sınır aşan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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